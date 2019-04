26 Kinder bekamen ihren eigenen Baum

30 Erwach­se­ne und 26 Kin­der hat­ten sich in die­sem Jahr für die Baum­pflanz­ak­ti­on ange­mel­det. Tru­di Mül­ler als Ver­tre­te­rin des Gemein­de­ra­tes begrüss­te die gut­ge­laun­te Trup­pe, freu­te sich dar­über, dass die Anwe­sen­den der Ein­la­dung gefolgt sind und dass Petrus das per­fek­te Wet­ter zu die­ser Akti­on lie­fer­te. In den ver­gan­ge­nen 25 Jah­ren, seit der dama­li­ge För­ster Bru­no Ger­ber die­se Akti­on ins Leben geru­fen hat­te, ist die Wich­tig­keit, die Bedeu­tung und die Funk­ti­on des Wal­des immer mehr ins Bewusst­sein der Bevöl­ke­rung gerückt. « Jedem Kind wir die Chan­ce gebo­ten den Stand­ort sei­nes eige­nen Bau­mes als Begeg­nungs­ort zu haben, gleich­zei­tig gibt es für alle eine Bezie­hung zum Wald mit sei­nen vie­len wert­vol­len Schät­zen und man lernt ihn auch zu respek­tie­ren.» Tru­di Mül­ler appel­lier­te an die Eltern und Kin­der: «Die Bezie­hung und die Bedeu­tung des Wal­des muss unbe­dingt erhal­ten blei­ben. Er ist ein ein­zig­ar­ti­ges Nah­erho­lungs­ge­biet. Die Ruhe, der Duft der Bäu­me, die gros­se Pflan­zen­viel­falt, vie­le Tie­re und die gute Luft wer­den in der heu­ti­gen hek­ti­schen Zeit für alle immer wich­ti­ger. Man nennt dies auch Lebens­qua­li­tät.»

Der Sturm Burg­lin­de schaff­te den Platz

Der Prä­si­dent der Ort­bür­ger­ge­mein­de Die­ter Fierz freu­te sich eben­falls über das zahl­rei­che Erschei­nen. «Uns von der Betriebs­kom­mis­si­on freuts, dass ihr alle zu Beginn des wun­der­ba­ren, bevor­ste­hen­den Oster­wo­chen­en­des den Weg hier­hin gefun­den habt, obwohl man viel ande­res hät­te machen kön­nen.»

Fierz stell­te in der Fol­ge kurz die Zusam­men­set­zung und Auf­ga­ben der Orts­bür­ger­kom­mis­si­on vor: Er sag­te, dass die Forst­kom­mis­si­on neben ande­rem rund 640 Hektaren öffent­li­cher Wald, 230 Hektaren Pri­vat­wald und 64 Kilo­me­ter Wald­stras­se zu pfle­gen und unter­hal­ten hat und über­gab anschlies­send das Wort an den För­ster Mar­tin Leu.