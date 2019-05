4,7 Millionen für den Neubau des Amts für Verbraucherschutz

Für die Pro­jek­tie­rung des Vor­ha­bens «Neu­bau Amt für Ver­brau­cher­schutz» auf dem kan­tons­ei­ge­nen Are­al BZU bean­tragt der Regie­rungs­rat dem Gros­sen Rat einen Ver­pflich­tungs­kre­dit von 4,7 Mil­lio­nen Fran­ken. Die Gesamt­ko­sten (inklu­si­ve Reser­ven und Kosten­er­mitt­lungs­to­le­ranz) wer­den rund 43,5 Mil­lio­nen Fran­ken betra­gen.

Das Amt für Ver­brau­cher­schutz ist das kan­to­na­le Kom­pe­tenz­zen­trum für die Kon­trol­le der rund 8000 Lebens­mit­tel­be­trie­be, 270 Trink­was­ser­ver­sor­gun­gen sowie der 1000 Che­mie- und 3400 Land­wirt­schafts­be­trie­be in den Berei­chen Lebens­mit­tel und Trink­was­ser, Che­mie- und Bio­si­cher­heit sowie Tier­ge­sund­heit und Tier­schutz. Ein zeit­ge­mäs­ses Labor zur risi­ko­ba­sier­ten Unter­su­chung von Lebens­mit­teln und Trink­was­ser ist inte­gra­ler Bestand­teil der Lebens­mit­tel­kon­trol­le. Das stark sanie­rungs­fä­hi­ge 105-jäh­ri­ge Labor­ge­bäu­de am Kunst­haus­weg in Aar­au erfüllt die­se Anfor­de­run­gen nicht mehr. Auch sind die Raum­ver­hält­nis­se vor Ort zu klein.