Am Samstag, 15. Sep­tember, von 10 bis 15 Uhr, lädt die in der ROM­MELAG-Gruppe ein­ge­bet­tete Maro­plastic AG die Bevöl­ke­rung zum Tag der offenen Tür ein. Gefeiert wird das 50-jäh­rige Bestehen des grössten Unter­neh­mens in Reitnau. An diesem Festtag hat die Bevöl­ke­rung die Mög­lich­keit, hinter die Kulissen des Unter­neh­mens zu schauen. Kin­der­at­trak­tionen und eine Fest­wirt­schaft werden selbst­ver­ständ­lich eben­falls ange­boten.