5000 Zuschauer am 1. Renntag

Der näch­ste Renn­tag fin­det, auf­grund des bevor­ste­hen­den Turn­fe­stes, bereits in einer Woche, am Sonn­tag, 19. Mai, statt. Höhe­punkt an die­sem 2. Früh­lings­renn­tag dürf­te der «Gros­se Preis des Kan­tons Aar­gau», ein mit 25’000 Schwei­zer Fran­ken dotier­tes Jagd­ren­nen über 4200 Meter für 4jährige und älte­re Pfer­de, sein. Die­ses Ren­nen star­tet um 15.00 Uhr und ver­spricht ein Spek­ta­kel zu wer­den. Los geht der 2. Renn­tag bereits um 12.50 Uhr mit zwei Pony-Ren­nen Galopp, gefolgt von wei­te­ren acht Ren­nen der Spit­zen­klas­se.