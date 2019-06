Aarau freut sich auf die nationale Turnerfamilie

Tol­le Show-Events

In der Turn­fest-Are­na wer­den an den Aben­den ver­schie­de­ne spek­ta­ku­lä­re Show-Events durch­ge­führt. Das Natio­nal Danish Per­for­mance Team zeigt auf ihrer Welt­tour­nee zwei Auf­trit­te am Frei­tag, 14. Juni und Sams­tag, 15. Juni, jeweils ab 20.30 Uhr. Die gros­se Turn­fest-Show unter dem Mot­to «fol­low our pas­si­on» kann am Frei­tag, 21. Juni und Sams­tag, 22. Juni jeweils ab 20.30 Uhr gebucht wer­den. Der tra­di­tio­nel­le Fest­um­zug mit rund 4000 Teil­neh­me­rIn­nen star­tet am Sams­tag, 22. Juni, um 10.30 Uhr und führt wäh­rend 90 Minu­ten von der -Aar­au­er Alt­stadt in den Schach­en.

In ver­schie­de­nen Zivil­schutz­an­la­gen, Turn­hal­len und Indu­strie­ge­bäu­den wer­den ins­ge­samt 17’000 Per­so­nen über­nach­ten. Auf dem ETF-Cam­ping­platz in Erlins­bach (AG/SO) wer­den es in eige­nen Zel­ten und Drei­er­zel­ten des Orga­ni­sa­ti­ons­ko­mi­tees sogar 35’000 Über­nach­tun­gen sein. Das OK ist bereit, das 76. ETF kann begin­nen.