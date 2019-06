Aarau macht sich fit für 70’000 Aktive und 150’000 Besucher

Das rund 200-köp­fi­ge Orga­ni­sa­ti­ons­ko­mi­tee ist in den letz­ten Zügen, um den Tur­nern, den Besu­chern und der Aar­au­er Bevöl­ke­rung ein ein­ma­li­ges Fest zu bie­ten. Zahl­rei­che Wett­kämp­fe in 108 Dis­zi­pli­nen erfor­dern von den Tur­nern höch­sten Ein­satz und ein span­nen­des Rah­men­pro­gramm macht den Besuch des Eid­ge­nös­si­schen zu einem beson­de­ren Erleb­nis. Um nichts zu ver­pas­sen und auf dem Lau­fen­den zu sein, lädt man sich am besten die ETF-App auf sein Han­dy. Down­load im App Store und bei Goog­le Play. Um das Fest unbe­schwert zu genies­sen, sichert man sich am besten jetzt bereits eines der begehr­ten Fest­ab­zei­chen und pro­fi­tiert damit von attrak­ti­ven Zusatz­lei­stun­gen. Die A-Wel­le Zone 510 ist in allen Fest­ab­zei­chen wäh­rend den offi­zi­el­len Fest­ta­gen inte­griert. Über das Pro­gramm wäh­rend des ETF erkun­digt man sich auch auf aarau2019.ch.

aar­au info ist bereit für die Besu­che­rin­nen und Besu­cher

Ein Gross­an­lass wie das Eid­ge­nös­si­sche Turn­fest ist auch immer ein tou­ri­sti­scher Anzie­hungs­punkt. aar­au info berei­tet sich vor auf die vie­len Besu­che­rin­nen und Besu­cher und erwei­tert sei­ne Öff­nungs­zei­ten an den bei­den Fest­wo­chen­en­den.