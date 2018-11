Aarau Standortmarketing bietet Austauschplattform

Die Part­ner und Träger spie­len dabei eine wichtige Rolle. «Aarau Stan­dort­mar­ket­ing sieht sich in der Rolle der Ver­mit­t­lerin» sagt Danièle Turki­er. «Wir helfen, Ideen und Pro­jek­te zu koor­dinieren und zum Fliegen zu brin­gen». Die Part­ner und Träger wer­den aktiv aufge­fordert, Aarau Stan­dort­mar­ket­ing über ihre Aktiv­itäten zu informieren. «So kön­nen wir gemein­sam etwas für die Attrak­tiv­ität von Aarau tun».

Der gesel­lige Teil am Anschluss an die Infor­ma­tion kon­nte bei Suppe und Spatz genossen wer­den. Angeregte Gespräche unter den Anwe­senden geben bere­its Auf­schluss über span­nende und viel­seit­ige Aarauer The­men.