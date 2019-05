Aarau will im Tennis die Bestätigung liefern

Das Team duel­liert sich in der Grup­pen­pha­se mit Mün­sin­gen, Scuo­la Ten­nis by Mar­ga­ro­li und den Girls RV Zürich Ten­nis II.

Das zwei­te Ent­fel­der Frau­en­team setzt sei­ne Zie­le der­weil weni­ger hoch. Nach­dem sie im letz­ten Jahr die gute Aus­gangs­la­ge aus­zu­nut­zen ver­moch­ten und etwas über­ra­schend die Auf­stiegs­spie­le erreicht hat­ten, stre­ben Muri­el­le Fischer und ihre Team­kol­le­gin­nen in die­sem Jahr den Liga­er­halt an. «Unse­re Aus­lo­sung ist nicht ganz ein­fach und wir sind auf­grund der Klas­sie­run­gen sicher die Aus­sen­sei­te­rin­nen in unse­rer Grup­pe. Wir wer­den jedoch alles dafür geben, eini­ge Über­ra­schun­gen zu schaf­fen», so Fischer, die mit ihrem Team gegen Rap­pers­wil, Thun und Yver­don spie­len wird.

Buchs mit Drei­fach-Ver­tre­tung

Die Regi­on Aarau/Entfelden ist jedoch nicht nur bei den Akti­ven, son­dern auch bei den Senio­ren in den natio­na­len Ligen ver­tre­ten. Ver­ant­wort­lich dafür ist der TC Buchs. Die Buch­ser stel­len näm­lich nicht weni­ger als drei Teams in den stärk­sten Spiel­klas­sen des Lan­des. In der Natio­nal­li­ga B tre­ten die Senio­ren 55+ um Cap­tain Her­bert Gloor an. Eben­falls in der Nati B gehen die Senio­rin­nen 40+ des Ver­eins auf Punk­te­jagd. Im Vor­jahr hat­ten sie die Auf­stiegs­run­de knapp ver­fehlt und sich dann in der Abstiegs­run­de sou­ve­rän den Liga­er­halt gesi­chert. Eine Liga tie­fer – in der Natio­nal­li­ga C – tre­ten die Senio­rin­nen 30+ des TC Buchs an.

Wei­te­re Infos unter: www.tennisaargau.ch