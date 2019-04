Aaraus Damen II steigen in die 2. Liga Kleinfeld auf

Die Her­ren I ver­lo­ren Spiel 3 gegen die Glattal Fal­cons mit 2:4 und lie­gen in der best-of-5-Serie mit 1:2 zurück, nach­dem man die Serie zwei Tage zuvor durch ein 2:0 vor hei­mi­schem Publi­kum aus­ge­gli­chen hat­te. Die Adler benö­ti­gen am Frei­tag­abend (20.00 Uhr) in der hei­mi­schen Schach­en­hal­le einen Sieg, um ein fünf­tes Spiel zu erzwin­gen. Die Her­ren III, die zum Abschluss gegen Frick­tal 6:3 gewan­nen und gegen Lenz­burg 4:7 unter­la­gen, been­den die Sai­son auf dem 7. Tabel­len­rang. Die Junio­ren B unter­la­gen gegen Nug­lar und gegen Meren­schwand zwei­mal klar und been­den die Spiel­zeit auf Platz 8.