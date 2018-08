Für den Aare­fisch mit seinem 24-köp­figen Team eroberten bei den Damen -Samira Arnold (02, Oen­singen), Kim Bach­mann (03, Starr­kirch-Wil), Anna Vis­mara (05, Brugg), und Nora Wick (02, Beinwil am See) Medaillen in den Ein­zel­dis­zi­plinen und auch in den Staf­fel­be­werben 4 x 100 m Frei­stil, 4 x 200 m Frei­stil und 4 x 100 m Lagen. Bei den Herren gewannen Robin Affentranger (04, Erlins­bach), Micha Boxler (03, Unter­ent­felden), David Radam (04, Suhr), Dario Wicki­halter (03, Brittnau) und die 4 x 100 m Frei­stil Staffel mit Wicki­halter, Radam, Affentranger und Gabriele Marinucci (04, Aarau) Edel­me­tall.

Beson­dere Beach­tung auf natio­naler Ebene fanden bei den 15-Jäh­rigen Kim Bach­mann, mit fünf Titeln und drei Bron­ze­me­daillen die erfolg­reichste Nach­wuchs­schwim­merin der Schweiz über­haupt