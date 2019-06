Aargau Verkehr schweizweit bei den Besten

Den auf­ge­zeig­ten Hand­lungs­be­darf zwi­schen Woh­len und Fahrwan­gen ist uns bekannt und wir wer­den ent­spre­chen­de Mass­nah­men ein­lei­ten, so Ran­gosch wei­ter.

Mess­kri­te­ri­en

Die Qua­li­täts­mes­sun­gen wer­den durch unab­hän­gi­ge Test­kun­den durch­ge­führt. Geprüft wer­den etli­che Kri­te­ri­en bezüg­lich Kun­den­in­for­ma­ti­on in den Fahr­zeu­gen und an den Hal­te­stel­len, Sau­ber­keit in den Fahr­zeu­gen und an Hal­te­stel­len sowie die Funk­ti­ons­fä­hig­keit der Ein­rich­tun­gen. Ein wei­te­res Kri­te­ri­um ist die Pünkt­lich­keit, wobei die­se Mes­sung noch nicht schweiz­weit bei allen Unter­neh­mun­gen umge­setzt ist.

Aar­gau Ver­kehr AG (AVA)

Das Kern­ge­schäft der Aar­gau Ver­kehr AG (AVA) ist die zuver­läs­si­ge, siche­re und effi­zi­en­te Per­so­nen­be­för­de­rung mit Bus und Bahn. Ran­gosch erklärt: «Das Kern­ge­schäft beinhal­tet die Bereit­stel­lung der not­wen­di­gen, zukunfts­ori­en­tier­ten Infra­struk­tur, die Instand­hal­tung der ein­ge­setz­ten Fahr­zeu­ge sowie der Ver­kauf von Dienst­lei­stun­gen des öffent­li­chen Ver­kehrs». Ran­gosch wei­ter: «Allen unse­ren Mit­ar­bei­ten­den ist es ein Anlie­gen, unse­ren Fahr­gä­sten einen guten Ser­vice rund ums Rei­sen anzu­bie­ten: Zeit­ge­rech­te Infor­ma­tio­nen, kom­pe­ten­te Ver­kaufs­be­ra­tung bis hin zum beque­men und siche­ren Rei­se­er­leb­nis».