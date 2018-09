Für die Grä­ni­cherin Kathrin Stir­n­e­mann lief das WM-Rennen leider nicht wie erhofft. Der 28. Rang an der Heim-WM in Len­zer­heide ist für sie eine Ent­täu­schung: «Nach dem U-23 Welt­meis­ter­titel von meiner Team­kol­legin Ales­sandra Keller am Freitag konnte ich nicht gut schlafen, zu viel Adre­nalin und Freude – ich freute mich so sehr auf mein Rennen an diesem Event. Ich star­tete eher ver­halten, hielt mich etwas zurück. In der Renn­hälfte lag ich so um den 20. Platz und fühlte mich blen­dend. Ich drehte etwas am Gas­griff, konnte mich einige Plätze nach vorne arbeiten.