Abteilung Steuern – wichtige Neuerungen ab Steuerperiode 2018

Einführung von Mahngebühren

Der Gros­se Rat hat im Novem­ber 2017 die Einführung von kosten­decken­den Gebühren für Mah­nun­gen und Betrei­bun­gen im Steu­er­we­sen beschlos­sen. Einführung ab dem Jahr 2019 und somit ab Steu­er­pe­ri­ode 2018. Nach­fol­gend fin­det sich eine Tabel­le über die anfal­len­den Gebühren

Mahngebühren ab Steu­er­pe­ri­ode 2018

1. Mah­nung Ein­rei­chung der Steu­er­erklä­rung Fr. 35.–

2. Mah­nung Ein­rei­chung der Steu­er­erklä­rung Fr. 50.–

1. Mah­nung Bezah­lung fäl­li­ge Steu­ern Fr. 35.–

Ein­lei­tung Betrei­bung Fr. 100.–

Ein Frist­er­streckungs­ge­such für die Steu­er­erklä­rung kön­nen Sie wie bis anhin elek­tro­nisch bean­tra­gen. Den Link dazu fin­den Sie unter www.suhr.ch – Abtei­lung Steu­ern.

Bit­te beach­ten Sie: Für Steu­er­erklä­run­gen, wel­che bis zum 30. Juni 2019 ein­ge­reicht wer­den, muss kein Frist­er­streckungs­ge­such gestellt wer­den.

System­wech­sel – Schlies­sung Abtei­lung Steu­ern 11. und 12. März 2019

Infol­ge System­wech­sels kann die Abtei­lung Steu­ern am 11. und 12. März 2019 kei­ne Auskünfte ertei­len. Die Abtei­lung Steu­ern bleibt daher am Mon­tag, 11. März und am Diens­tag, 12. März 2019 geschlos­sen. Am Mitt­woch, 13. März 2019 ist die Abtei­lung Steu­ern ger­ne wie­der für Sie da.