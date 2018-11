Night Shop­ping

Fr, 30. November, ab Ein­dun­keln bis 22 Uhr. Lan­cie­rung des Weih­nachts­ver­kaufs mit der 13. langen Ein­kaufs­nacht unter dem Motto «Feuer und Flamme», Ver­kaufs-ange­boten in und vor den Läden.

Stadt­füh­rung am Night-Shop­ping 20 Uhr

Weih­nachts­markt

Fr bis So, 30. November

bis 2. Dezember,

Di bis So, 4. bis 9. Dezember,

Di bis So, 11. bis 16. Dezember

Ker­zen­ziehen in der Markt­halle

Fr, 30. November,

bis So, 16. Dezember

Besuch vom Samich­laus (Aschwanden AG)

Sa, 1. Dezember, 9 bis 17 Uhr, Igel­weid

Stadt­füh­rungen

im Weih­nachts­licht (aarau info)

Sa, 8. Dezember, 17 Uhr

So, 16. Dezember, 16.30 Uhr

Weih­nachts-Sonn­tags­ver­käufe

So, 16. Dezember, 11 bis 17 Uhr

So, 23. Dezember, 11 bis 17 Uhr

Die Läden haben an den beiden Sonn­tagen offen.

Das Weih­nacht­pro­gramm in den Kul­tur­häu­sern, den Museen und Kir­chen finden Sie in der nächsten Aus­gabe an glei­cher Stelle.