Älteste Börse geht in neue Hände

Die älte­ste «Chin­der­ch­lei­der­bör­se» der Regi­on, jene in Rohr geht in neue Hän­de. Die bis­he­ri­ge Inha­be­rin Eri­ka Häf­li­ger möch­te künf­tig etwas kür­zer tre­ten und wird das Geschäft in jün­ge­re Hän­de über­ge­ben.