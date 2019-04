AFV: Gezielte Intrigen enden im Präsidentenrücktritt!

Hans Aemi­seg­ger wird einen Tag nach der Pres­se­kon­fe­renz, die in sei­nem Rück­tritt mün­de­te, in der gröss­ten Tages­zei­tung als Täter hin­ge­stellt. Star­ker Tabak! Ein ehren­amt­li­cher Prä­si­dent wird wie ein Kri­mi­nel­ler an den Pran­ger gestellt. Dabei hat er an der besag­ten Pres­se­kon­fe­renz die Vor­wür­fe sei­ner Geg­ner klar wider­legt.

Der Land­an­zei­ger legt hier die effek­ti­ven Tat­sa­chen auf den Tisch, damit sich die Leser von der Wahr­heit ein Bild machen kön­nen.

Kün­di­gung Wid­mer

Es ent­spricht nicht der Tat­sa­che, dass der AFV Jürg Wid­mer gekün­digt hat. Die­ser hat nach Unstim­mig­kei­ten mit dem Ver­band selbst sei­ne Kün­di­gung ein­ge­reicht.

Ver­ga­be des Image­films «Kicker Talents»

Dass gemäss einer Zei­tungs­mel­dung der Prä­si­dent des AFV in Eigen­re­gie einen Wer­be­film an sei­nen Sohn ver­ge­ben hat, ent­spricht nicht den Tat­sa­chen. Der Prä­si­dent hat in die­sem Fall nicht eigen­mäch­tig gehan­delt und die Fir­ma gehört nicht sei­nem Sohn. Er hat dort eine klei­ne Min­der­heits­be­tei­li­gung, was aber den Vor­stands­mit­glie­dern klar war. Der Betrag war nur AFV-Ver­trau­ten bekannt. Hier wur­den offen­sicht­lich bewusst Unter­la­gen an eine Tages- und eine Bou­le­vard­zei­tung zuge­spielt, um Aemi­seg­ger zu scha­den. Der Film ist übri­gens sehr gut und nomi­ni­niert für die besten Wer­be­fil­me sei­ner Kate­go­rie. Der Film hat dem AFV über­dies Spon­sor­gel­der in fünf­stel­li­ger Höhe ein­ge­bracht.