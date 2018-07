Am 24. Juni fei­erte Alfa Romeo den 108. Geburtstag. In den Jahren seit der Grün­dung spielte der Motor­sport stets eine grosse Rolle für die ita­lie­ni­sche Tra­di­ti­ons­marke.

Tat­säch­lich erzielte schon das aller­erste Fahr­zeug des Unter­neh­mens, das unter dem Namen «Anonima Lom­barda Fab­brica Auto­mo­bili» star­tete und zunächst unter dem Kürzel A.L.F.A. auf­trat, Erfolge auf der Renn­strecke.

An die Tra­di­tion des A.L.F.A. 24HP von 1910 knüpft der Alfa Romeo Sauber C37 an. Der 2018er Formel 1-Bolide des Alfa Romeo Sauber F1 Team spielte eine Haupt­rolle bei der Geburts­tags­feier von Alfa Romeo, die im Werks­mu­seum im Mai­länder Vorort Arese statt­fand. Besu­cher konnten dort den Alfa Romeo Sauber C37 aus nächster Nähe bewun­dern und aus­serdem den an diesem Tag statt­fin­denden Grossen Preis von Frank­reich in der Live-Über­tra­gung erleben.

Aus­ge­stellt waren aus­serdem zwei Fah­rer­an­züge von Charles Leclerc und Marcus Ericsson, den beiden Fah­rern des Alfa Romeo Sauber F1- Teams.