Als Thiem in Entfelden früh ausschied

Das inter­na­tionale Junioren-Ten­nis­turnier in Ober­ent­felden hat in sein­er elfjähri­gen Geschichte schon einiges erlebt. Vor den diesjähri­gen Final­spie­len luden die Organ­isatoren zum Apéro. Gast­ge­ber Fred­dy Blat­ter begrüsste die Ehrengäste, dank­te dem Haupt­spon­sor und schilderte, wie Dominic Thiem im Jahr 2008 am Ent­felder Junioren­turnier gespielt hat. Der Öster­re­ich­er, der vor weni­gen Tagen im Finale der Aus­tralian Open Novak Djokovic gegenüber­stand, habe hier vor 12 Jahren keine grossen Stricke zer­ris­sen. Die Turnier-Num­mer 1 sei damals bere­its in der zweit­en Runde sang- und klan­g­los aus­geschieden.

Fred­dy Blat­ter hätte auch die Geschichte von Muhamed Fetov erzählen kön­nen. Fetov, ehe­ma­liger Schweiz­er Meis­ter, stand während Blat­ters Rede links neben ihm und wurde als neuer Mitbe­sitzer der Ten­niss­chule präsen­tiert. Was Blat­ter nicht erzählt hat, ist Fetovs aussergewöhn­liche Ten­nis­geschichte, die sich vor 16 Jahren genau hier in Ober­ent­felden zutrug. Jedoch nicht bei den Junioren, son­dern an einem Turnier, an dem ein paar wenige ATP-Punk­te zu gewin­nen waren. Fetov hätte diese Punk­te benötigt. Er spielte damals im Jahr 2004 um nichts Gerin­geres als seine Zukun­ft als Ten­nis-Profi. Bei einem Sieg hät­ten ihm Spon­soren den Start sein­er Profi-Ten­nis-Kar­riere finanziert.