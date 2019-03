Am 6. April wird das Quartier mit einer Feier eröffnet

Wo in der Blü­te der Indu­strie­zeit tau­sen­de Arbei­te­rin­nen und Arbei­ter im Takt der Fabrik­si­re­nen ein- und aus­gin­gen, sit­zen heu­te Men­schen in stim­mungs­vol­ler Kulis­se an Restau­rant­ti­schen, ent­span­nen sich im Grü­nen oder besu­chen Ver­an­stal­tun­gen in der bei­na­he schon legen­dä­ren Aesch­bach­hal­le.

Am 6. April sind alle Ein­woh­ne­rin­nen und Ein­woh­ner von Aar­au herz­lich zur Eröff­nung des Aesch­bach­quar­tiers ein­ge­la­den. Die Betrei­ber der Aesch­bach­hal­le, Geschäfts­mie­te­rin­nen und -mie­ter, Gast­ge­be­rin Mobi­mo und wei­te­re Part­ner wie aar­au info haben ein abwechs­lungs­rei­ches Pro­gramm zusam­men­ge­stellt, das gros­se und klei­ne Besu­cher anspre­chen wird. Eine BMX-Show, Auf­trit­te der Big Band Aar­au, eine Schnit­zel­jagd durch das Quar­tier, eine Auto­gramm­stun­de mit dem FC Aar­au, dazu ein Kin­der­pa­ra­dies und …