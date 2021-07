Bundesfeier 2021

Aufgrund der auch in diesem Jahr geltenden Schutzmassnahmen in Zusammenhang mit der Corona-Pandemie ist ein Fest, wie wir es uns vorstellen, nicht möglich. Die Auflagen und vor allem deren Durchsetzung lassen ein gemütliches Beisammensein in ungezwungenem Rahmen nicht zu. Die offizielle Bundesfeier 2021musste deshalberneut abgesagt werden.



Die beiden Gemeinderäte von Oberentfelden und Unterentfelden wünschen der Bevölkerung trotz allem ein schönes 1. August-Fest.