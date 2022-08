Clean-Up-Day vom Samstag, 17. September 2022

Der Gemeinderat lädt alle Interessierten von Unterentfelden ein, am Clean-Up-Day mitzumachen und den herumliegenden Abfall in unserem Dorf einzusammeln.

Wann: Samstag, 17. September 2022

Treffpunkt: Bächlihalle Unterentfelden

Programm:

09.30 – 11.30 Uhr Unterentfelden aufräumen

11.30 – 11.45 Uhr Fototermin

11.45 – 12.30 Uhr Referat über Kunststoffrecycling, Herr R. Brack, entsorgBar

12.30 – ca. 14.00 Uhr Restensuppe und Getränke (wird offeriert)

Mitnehmen:

fürs Abfalleinsammeln:

– Gartenhandschuhe, Warnweste, Bollerwagen (wenn vorhanden)

– wetterentsprechende Kleidung

für die Restensuppe (optional):

– Gemüseresten (z.B. schrumpelige Rüebli oder Kartoffeln, nichts Faules!)

Vorhanden:

Abfallsäcke, Latexhandschuhe, einige Greifzangen

Anmeldung:

bis spätestens am 12. September 2022 mit Angabe der Personenzahl

– an die Gemeindekanzlei Unterentfelden gemeindekanzlei@unterentfelden.ch

– oder per Telefon: 062 737 03 30

Kinder dürfen nur in Begleitung der Eltern teilnehmen. Versicherung ist Sache der Teilnehmer. Wir freuen uns auf zahlreiche Helferinnen und Helfer!

23. August 2022

Der Gemeinderat