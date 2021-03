Ergebnisse der Gemeindeabstimmungen vom 7. März 2021

Vorlage 1:

Gesamtrevision der Nutzungsplanung Siedlung und Kulturland, Ja 1570, Nein 615 Stimmbeteiligung 43.4 %



Vorlage 2:

Reglement über die Förderung von Hochstamm- Obstbäumen in der Landwirtschaftszone, Ja 1989, Nein 283 Stimmbeteiligung 44.1 %



Die Gränicher Stimmbürgerinnen und Stimmbürger haben den beiden Vorlagen zugestimmt.



Wahl- und Abstimmungsbeschwerden (§§ 66 ff des Gesetzes über die politischen Rechte) sind innert 3 Tagen seit der Entdeckung des Beschwerdegrundes, spätestens aber am dritten Tag nach der Veröffentlichung des Ergebnisses an den Regierungsrat des Kantons Aargau, Regierungsgebäude, 5001 Aarau, einzureichen. Die Beschwerdeschrift muss einen Antrag und eine Begründung enthalten sowie den Sachverhalt darstellen.



Gränichen, 7. März 2021

Wahlbüro Gränichen