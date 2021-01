Für den Fischfang vom 1. März bis 30. September 2021 in der Suhre, von der Oeden Gasse (Gemeindegrenze Unterentfelden/Suhr) bis zum Lochwuhr in Buchs, gibt die Ortsbürgergemeinde Suhr eine beschränkte Anzahl Fischereikarten ab. Der Preis für eine Karte beträgt Fr. 295.–. Seit 1. Januar 2010 ist ein Sachkundenachweis obligatorisch. Einwohner von Suhr erhalten den Vorzug, allfällig übrige Fischereikarten werden auch an Auswärtige vergeben.

Anmeldungen mit dem entsprechenden Sachkundenachweis (Kopie) sind bis spätestens 22. Januar 2021 schriftlich an den Gemeinderat Suhr zu richten.

Gemeinderat Suhr