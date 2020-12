Forstbetrieb Region Aarau: Weihnachtsbaumverkäufe 2020

Die Weihnachtsbaumverkäufe des Forstbetriebs Region Aarau finden an folgenden Tagen und Standorten statt:

Freitag, 11. Dezember 2020

14.00 – 18.00 Uhr, Forstwerkhof

Distelberg, Aarau (Zufahrt gestattet)

Freitag, 18. Dezember 2020

11.00 – 14.00 Uhr, Brügglifeld, Aarau

14.30 – 18.00 Uhr, Forstwerkhof Distelberg, Aarau (Zufahrt gestattet)

Samstag, 19. Dezember 2020

11.00 – 14.00 Uhr, Mehrzweckgebäude, Rodungsweg 14, Aarau Rohr (in Zusammenarbeit mit dem Stadtteilverein Rohr)

8.00 – 12.00 Uhr, Schlossplatz, Aarau

10.00 – 11.00 Uhr, Trockenplatz beim Schulhaus Schachen, Biberstein

10.00 – 11.00 Uhr, Parkplatz beim Gemeindehaus, Unterentfelden

Eine grosse Auswahl an frisch gefällten Rot-, Weiss- und Nordmannstannen unterschiedlicher Grösse sind an den Verkaufstagen im Angebot. Die Bäume wurden in den betriebseigenen, nach den Grundsätzen des Umweltschutzes bewirtschafteten Weihnachtsbaumkulturen aufgezogen und gepflegt. Sie sind nach den Richtlinien von FSC und PEFC zertifiziert.