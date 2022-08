Gemeinde Unterentfelden, Anpassung der Öffnungszeiten

Das Kundenverhalten hat sich in den letzten Jahren aufgrund der technischen und elektronischen Entwicklung verändert. Die Nachfrage nach elektronischen Dienstleistungen ist gestiegen. Die Corona-Situation hat den Trend zusätzlich verstärkt.

Die Gemeinde Unterentfelden bietet bereits heute zahlreiche elektronische Dienstleistungen wie Onlineformulare, eUmzug oder Auskünfte per E-Mail oder Telefon an. Viele wichtige Dienstleistungen, welche früher eine physische Präsenz der Kundinnen und Kunden am Schalter erforderten, werden heute ganz oder teilweise elektronisch gewünscht und erbracht. Die Digitalisierung hat zur Folge, dass die Schalter der Gemeindeverwaltung nun weniger aufgesucht werden.

Ab dem 8. August 2022 werden die Öffnungszeiten und Schalterdienste der Gemeinde Unterentfelden teilweise reduziert, gleichzeitig wird das digitale Angebot weiter ausgebaut. Termine ausserhalb der Öffnungszeiten sind auf telefonische Voranfrage nach wie vor möglich.

Öffnungszeiten ab 8. August 2022

Montag 8.00 bis 11.30 Uhr, 14.00 bis 18.00 Uhr

Dienstag 8.00 bis 11.30 Uhr, Nachmittag geschlossen

Mittwoch 8.00 bis 11.30 Uhr, 14.00 bis 16.30 Uhr

Donnerstag 8.00 bis 11.30 Uhr, Nachmittag geschlossen

Freitag durchgehend 8.00 bis 14.00 Uhr

Termine ausserhalb der Öffnungszeiten sind auf telefonische Voranmeldung möglich.

Mit den Anpassungen stellt die Gemeinde Unterentfelden auch in Zukunft moderne und kundenfreundliche Dienstleistungen für Kundinnen und Kunden sicher.

Der Gemeinderat