Gemeindeverwaltung Schöftland; Umzug der regionalen Bauverwaltung

Mit der Erweiterung der regionalen Bauverwaltung Schöftland mussten die Platzverhältnisse im Gemeindehaus (Schloss) neu überprüft werden. Es konnte die temporäre Lösung getroffen werden, dass die Bauverwaltung in nächster Nähe in das Gebäude der Valiant Bank an der Dorfstrasse 1 ausgegliedert werden kann. Die Umzugsarbeiten für den neuen Bürobezug erfolgen im Verlauf der nächsten Woche, weshalb die

Bauverwaltung am Dienstag und Mittwoch, 20. und 21. Dezember 2022, ganztags geschlossen bleibt.

Ab Donnerstag, 22. Dezember 2022 ist die Bauverwaltung neu im 1. Stock an der Dorfstrasse 1 örtlich erreichbar. Die Adresse und Telefonnummern bleiben gleich. Besucherinnen und Besucher erreichen die Büros über den Hintereingang bei den Parkplätzen (Eingang Regionalpolizei). Die entsprechenden Beschriftungen (Beschilderungen im Schlossareal) werden demnächst angepasst.

Schöftland, 12. Dezember 2022

Die Gemeindekanzlei