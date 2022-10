Gesamtrevision Nutzungsplanung Siedlung und Kulturland – Räumliches Entwicklungsleitbild Mitwirkungsverfahren und Informationsveranstaltung

Die Gemeinde Schmiedrued steht an der Schwelle einer entscheidenden Entwicklungsphase. Mit der Gesamtrevision der Nutzungsplanung Siedlung und Kulturland sollen die Voraussetzungen für eine nachhaltige Entwicklung in der Gemeinde geschaffen werden.

Als Grundlage für die Revision der kommunalen Nutzungsplanung wurde vorgängig ein Räumliches Entwicklungsleitbild (REL) erarbeitet. Das REL zeigt auf, wie sich die Gemeinde gesamthaft und in den verschiedenen Gebieten langfristig (bis 2040) entwickeln soll sowie welche Strategien und Massnahmen hierfür erforderlich sind.

Parallel zur freiwilligen kantonalen Vorprüfung wird der Entwurf des REL im Rahmen des Mitwirkungsverfahrens öffentlich aufgelegt.

Die Unterlagen liegen vom 28. Oktober bis 28. November 2022 in der Gemeindeverwaltung Schmiedrued zur Mitwirkung auf und können während den ordentlichen Schalteröffnungszeiten eingesehen werden. Die Unterlagen werden auch auf der Website der Gemeinde Schmiedrued www.schmiedrued.ch, Rubrik «Aktuelles», aufgeschaltet. Zudem findet am Mittwoch, 2. November 2022, 19.00 Uhr, in der Turnhalle in Walde eine Informationsversammlung statt.

Hinweise und Änderungsvorschläge zu den Entwürfen können im Mitwirkungsverfahren von allen interessierten Personen innert der Auflagefrist schriftlich beim Gemeinderat Schmiedrued, Dorfstrasse 624, 5046 Schmiedrued, eingereicht werden. Ein entsprechendes Eingabeformular ist auf der Gemeindewebsite aufgeschaltet.

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass das REL für die Eigentümer nicht verbindlich ist. Es dient den Behörden als Grundlage für nachfolgende Planungen. Einwendungen im Sinne von § 24 Abs. 1 BauG sind entsprechend erst zu einem späteren Zeitpunkt möglich, wenn die Unterlagen für die Gesamtrevision der Nutzungsplanung erarbeitet wurden.

Gemeinderat Schmiedrued