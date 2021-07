Folgende Personen haben bei der Gemeinde Suhr ein Gesuch um ordentliche Einbürgerung gestellt:



1 Ibrahim Haris Lawja, geb. 2005, weiblich, vom Irak, wohnhaft in 5034 Suhr, Zollweg 6a



2 Lazic Ivana, geb. 2005, weiblich, von Bosnien und Herzegowina, wohnhaft in 5034 Suhr, Gönhardweg 11c



Jede Person kann innert 30 Tagenseit der amtlichen Publikation dem Gemeinderat Suhr eine schriftliche Eingabe zum Gesuch einreichen. Diese Eingaben können sowohl positive wie negative Aspekteenthalten. Der Gemeinderat wird die Eingaben prüfen und in seine Beurteilung einfliessen lassen.



Gemeinderat Suhr