Kommunale Energieplanung; Informationsveranstaltung und Mitwirkungsverfahren

Im Zusammenhang mit dem erforderlichen Ersatz des Holzkessels in der Mehrzweckanlage Hirschmatt hat der Gemeinderat beschlossen, eine kommunale Energieplanung zu erstellen. Diese wurde im laufenden Jahr in Zusammenarbeit mit einer Begleitgruppe und der Nova Energie Impuls AG, Aarau, erarbeitet.

Der Entwurf dieser behördenverbindlichen Energieplanung (Erläuterungsbericht, Energiestrategie, Plankarte, Massnahmenkatalog) liegt vom 13. Januar 2023 bis 14. Februar 2023 in der Gemeindeverwaltung auf und kann während den Bürozeiten eingesehen werden. Ferner ist er auf der Homepage der Gemeinde Hirschthal (www.hirschthal.ch/Aktuelles) einsehbar.

Hinweise und Vorschläge zum Entwurf der kommunalen Energieplanung können im Mitwirkungsverfahren von jeder interessierten Person innert der Auflagefrist per Mail (kanzlei@hirschthal.ch) oder per Brief beim Gemeinderat, Trottengasse 2, 5042 Hirschthal, eingereicht werden. Sie sind ausdrücklich als solche zu bezeichnen und haben einen Antrag sowie eine Begründung zu enthalten.

Im Rahmen des Mitwirkungsverfahrens findet am Dienstag, 17. Januar 2023, 19.30 Uhr, Aula, Mehrzweckanlage Hirschmatt, Hirschthal, ein Informationsanlass für alle Interessierten statt. Dabei informieren der Gemeinderat sowie Vertreter der Nova Energie Impuls AG über die kommunale Energieplanung und stehen zur Beantwortung von Fragen zur Verfügung.

5042 Hirschthal, 9. Januar 2023

Der Gemeinderat