KW 09/2021 – Stadt Aarau

Bauherr: Neeser Christoph und Katrin, Aarau

Bauobjekt: Schwimmbecken und Gartenanlage

Bauplatz: Bollweg 10, Parzelle 2298

Bemerkungen: Keine Profilierung / BG 2020.218



Bauherr: Bühlmann Severin, Felsenstrasse 24, Olten

Bauobjekt: Umbau Arztpraxis zu Wohnen/Büro

Bauplatz: Zelglistrasse 98, Parzelle 4472

Bemerkungen: Keine Profilierung / BG 2020.245

Bewilligungen: AWA



Bauherr: Eggenberger Susan und Lukas, Käfergrund 3

Bauobjekt: Neubau Schwimmbecken

Bauplatz: Käfergrund 3, Parzelle 3703

Bemerkungen: Keine Profilierung / BG 2021.007



Bauherr: CS Funds AG, handelnd für CS Real EstateFund Green Property

Bauobjekt: Neubau Containerraum Entsorgung

Bauplatz: Bahnhofplatz 3e-k, Parzelle 5172

Bemerkungen: Keine Profilierung / BG 2021.022

Bewilligungen: BVUAFB, AGV, AWA



Bauherr: Goldbau AG, Zürich

Bauobjekt: Dachausbau/Umnutzung, Einbau von 2 Wohnungen

Bauplatz: Hallwylstrasse 4, Parzelle 3814 / BG 2021.025



Bauherr: Lehner Thomas, Aarau

Bauobjekt: Innenausbau Hobbykeller mit Umnutzung in Gästezimmer

Bauplatz: Lerchenweg 5, Parzelle 2680

Bemerkungen: Bereits erstellt / BG 2021.028



Bauherr: Ortsbürgergemeinde Aarau, Aarau

Bauobjekt: Abbruch Mehrfamilienhaus / Neubau Wohnüberbauung Aarenau Baufeld 6

Bauplatz: Aarenaustrasse, Parzelle 3597

Bewilligungen: AGV, Procap, BVUAFB, BVUAFU, DGSAMB / BG 2021.031



Bauherr: Goldbau AG, Zürich

Bauobjekt: Umbau/Umnutzung Garage in 3 Kleinwohnungen

Bauplatz: Hallwylstrasse 4, Parzelle 3814

Bemerkungen: Keine Profilierung / BG 2021.032



Bauherr: Einwohnergemeinde Aarau, Aarau

Bauobjekt: Photovoltaik-Anlage auf dem Dach des Werkhofs

Bauplatz: Neumattstrasse 45, Parzelle 4152

Bewilligungen: AGV, AWA / BG 2021.038



Bauherr: AlpenPlakat AG, Hünenberg

Bauobjekt: Plakatstelle

Bauplatz: Buchserstrasse, Parzelle 649

Bewilligungen: BVUAFB / BG 2021.041



Bauherr: Aktiv-Werbung AG, Reiden

Bauobjekt: 2 Plakatstellen

Bauplatz: Erlinsbacherstrasse 70, Parzelle 98

Bewilligungen: BVUAFB / BG 2021.042



Bauherr: Einwohnergemeinde Aarau, Aarau

Bauobjekt: Aufstellen des Schriftszugs «AARAU»

Bauplatz: Mühlemattstrasse, Parzelle 3621

Bewilligungen: BVUAFB / BG 2021.043



Bauherr: Wyss Samen und Pflanzen AG, Zuchwil

Bauobjekt: Neueindeckung Dach

Bauplatz: Neumattstrasse 7, Parzelle 745

Bemerkungen: Ohne Profilierung / BG 2021.048



Öffentliche Auflage vom Freitag, 5. März 2021 bis Dienstag, 6. April 2021 auf der Homepage der Stadt Aarau (www.aarau.ch) mit elektronischer Einsichtnahme in die Pläne und Beilagen sowie während den Büroöffnungszeiten, im Stadtbüro, Städtisches Rathaus, Rathausgasse 1, 5000 Aarau.



Innerhalb der Auflagefrist können beim Stadtrat schriftlich Einwendungen erhoben werden. Einwendungen müssen einen Antrag und eine Begründung enthalten. Auf Einwendungen, die diesen Anforderungen nicht entsprechen und innert Nachfrist nicht verbessert werden, ist nicht einzutreten. Die Anträge können später nicht mehr erweitert werden (§ 60 BauV). Legitimiert ist nur, wer ein schutzwürdiges eigenes Interesse geltend machen kann.