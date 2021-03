KW 10/2021 – Stadt Aarau

Bauherr: Marti Andreas, Aarau

Bauobjekt: Erneuerung Küche, Ausgang in den Garten, Hohlgasse 28



Bauherr: Milesi Angela, Aarau

Bauobjekt: Ausbau Dachgeschoss, Tannerstrasse 12



Bauherr: Di Antonio Daniela und Umberto, Aarau Rohr

Bauobjekt: Gebäudeerweiterung, gedeckter Sitzplatz, Rodungsweg 4c



Bauherr: Schmid Franca und Marcel, Aarau

Bauobjekt: Sanierung Terrasse, Wärmedämmung im Bereich der Terrasse im Erdgeschoss, Stapferstrasse 7



Bauherr: Hochuli Heinrich, Aarau

Bauobjekt: Energetische Dacherneuerung, Photovoltaik-Anlagen, Pfrundweg 3



Bauherr: Kantonsspital Aarau AG, Aarau

Bauobjekt: Abbruch Haus 19 und Haus 21, Tellstrasse 25



Bauherr: Kantonsspital Aarau AG, Aarau

Bauobjekt: Abbruch Haus 20, Tellstrasse



Bauherr: Mérillat Loranne und Bolliger Michael, Aarau

Bauobjekt: Umbau Wohnhaus, Dachaufbauten, Imhofstrasse 28



Bauherr: Ticevic Samra und Elvedin, Aarau Rohr

Bauobjekt: Aufstockung Einfamilienhaus, Gartensitzplatz, Pergola, Verbreiterung Garagenvorplatz, Hinterdorfstrasse 7



Bauherr: Hammer Yvonne, Aarau

Bauobjekt: Photovoltaikanlage, Scheibenschachenstrasse 5



Bauherr: Aargauische Kantonalbank, Aarau

Bauobjekt: Umnutzung Wohnung in Büro, 4. Obergeschoss, Bahnhofplatz 1



Bauherr: Rüetschi Albert, Aarau

Bauobjekt: Umbau Fenster zu Fenstertüren, Barbaraweg 2



Bauherr: Roth Daniel, Aarau

Bauobjekt: Luft-Wasser-Wärmepumpe (mit Innenaufstellung), Titlisstrasse 7



Bauherr: Ringele Gisela und Keller Roland, Aarau Rohr

Bauobjekt: Neuerstellung Abstellplatz, Sanierung Garagenvorplatz, Ausserfeldstrasse 10



Bauherr: Wilhelm Gisela, Aarau

Bauobjekt: Wohnungsumbau 2. OG/DG, Ersatz und neue Dachfenster, Zelglistrasse 25



Bauherr: Schmid Guido, Küttigen

Bauobjekt: Balkon und Balkontüre, Rigistrasse 6



Bauherr: Immobilien Aargau, Aarau

Bauobjekt: Umbau des Biometriezentrums, Bleichemattstrasse 1 und 7



Bauherr: Nice Immo AG, Aarau

Bauobjekt: Abbruch Einfamilienhaus und Neubau Mehrfamilienhaus, Dammweg 74



Bauherr: Jegerlehner Roger und Emmenegger Muriel, Aarau

Bauobjekt: Pergola, Im Klee 21



Bauherr: Schäfle Sandra und Sven, Aarau

Bauobjekt: Erneuerung Stützmauer, Schönenwerderstrasse 56



Bauherr: Lorenzelli Stefano, Aarau Rohr

Bauobjekt: Ausbau Dachgeschoss mit Einbau von Dachflächenfenstern, Ersatz Heizung, Abbruch Öltank und Kamin, Birkenweg 2



Bauherr: Schmid Urs und Tschopp Regina, Aarau

Bauobjekt: Neubau Pool mit Pergola, Signalstrasse 13



Bauherr: Kantonsspital Aarau AG (KSA), Aarau

Bauobjekt: Temporärer Baustellen-Installationsplatz KSA / Anpassung und Erweiterung der Baustellenzufahrt / Nachtrag 1, Buchserstrasse / Schäferwiese



Bauherr: Moosbrugger Alexander, Aarau

Bauobjekt: Abbruch Gebäude 2222, Neubau Mehrfamilienhaus, Dufourstrasse 10



Bauherr: Berner Annette und Stefan, Zürich

Bauobjekt: Umbau Einfamilienhaus mit Rückbau Anbau und Wohnraumerweiterung, Gotthelfstrasse 49



Bauherr: Konsortium Jurablick, c/o Architektengruppe Bircher Roth von Arx AC, bestehend aus: H.R. Bircher AG, YourHome AC und Hamero AG, alle in Aarau

Bauobjekt: 8 Reiheneinfamilienhäuser, Oberholzstrasse 10



Bauherr: Rudofsky Leoni und Rudofsky Gottfried, Aarau

Bauobjekt: Anbau Doppelgarage, Umbau Einfamilienhaus, Signalstrasse 37



Bauherr: Naturama Aargau, Aarau

Bauobjekt: Skulptur (Steinechse), Feerstrasse



Bauherr: Geissler Rudolf, Aarau Rohr

Bauobjekt: Neubau Hauseingangstüre, Rückbau Trennwand, Siebenmatten 18



Bauherr: Fischer Stefan, Aarau Rohr

Bauobjekt: Schwimmbecken und Gartenmauer, Lindenweg 4