Hast du deine Schule abgeschlossen und noch keine Stelle? Die Gemeinde Uerkheim bietet per August 2021



eine Lehrstelle als Fachmann Betriebsunterhalt EFZ (Werkdienst)



an. Interessierten Jugendlichen bieten wir eine abwechslungsreiche und vielseitige Ausbildung.



Wir freuen uns über deine Bewerbung unter Beilage des Lebenslaufes, der Zeugniskopiensowie weiterer Unterlagen (z. B. Basic- oder Multicheck, Diplome etc.).



Bitte sende dein Bewerbungsdossier an:

Gemeindeverwaltung Uerkheim

Dorfstrasse 48

4813 Uerkheim



Auskunft über das Lehrverhältnis erteilt dir gerne Lehrmeister Werner Siegrist (079 514 51 62 / kanzlei@uerkheim.ch).