Moderne Melioration Gemeinde Reitnau Konstituierende Versammlung

Mit Einleitungs- beziehungsweise Gründungsbeschluss vom 14. September 2020 in der Gemeinde Reitnau sowie vom 8. Juni 2018 in der Gemeinde Attelwil gründeten die stimmberechtigten Einwohner für die Zeit der Durchführung der Bodenverbesserung die Bodenverbesserungsgenossenschaft Reitnau und Attelwil (kurz BVG). Gestützt auf § 32 der Verordnung über die Strukturverbesserung vom 23. Mai 2012 kann nun die konstituierende Versammlung durchgeführt werden.



Gemäss § 32 der Verordnung über die Strukturverbesserungen vom 23. Mai 2012 lädt der Gemeinderat zur konstituierenden Versammlung ein. Alle Grundeigentümer mit Land innerhalb des Meliorationsperimeters sind Genossenschaftsmitglieder und erhalten eine Einladung.



Die konstituierende Versammlung findet statt am Montag, 23. August 2021, 20.00 Uhr (Eingangskontrolle ab 19.00 Uhr) in der Mehrzweckhalle Reitnau.



Traktanden

Begrüssung und allgemeine Orientierung Wahl der Stimmenzähler Genehmigung der Statuten der Bodenverbesserungsgenossenschaft (BVG) Reitnau und Attelwil Festsetzungder Entschädigungder Genossenschaftsfunktionäre Wahlen:

a) Mitglieder der Ausführungskommission

b) Präsident der Ausführungskommission

c) Mitglieder der Rechnungsprüfungskommission Weiteres Vorgehen, Zeitplan Verschiedenes

Der Statutenentwurf liegt vom 4. August 2021 bis zum Datum der Versammlung (20 Tage) in der Gemeindeverwaltung Reitnau, Kratz 4, 5057 Reitnau, während den ordentlichen Öffnungszeiten zur Einsichtnahme öffentlich auf.



Reitnau, 26. Juli 2021

Gemeinderat