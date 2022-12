Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung und Pikettdienst des Bestattungsamts zwischen Weihnachten und Neujahr

Die Büros der Gemeindeverwaltung sowie das Bauamt bleiben zwischen Weihnachten und Neujahr, d. h. vom Samstag, 24. Dezember 2022 bis und mit Montag, 2. Januar 2023 geschlossen.

Für Todesfälle besteht beim Bestattungsamt ein Pikettdienst. Telefon 062 834 74 11 gibt Auskunft.



Kehricht- und Grünabfuhr über die Festtage

Über die Festtage findet jeweils am

Donnerstag, 22. Dezember, 29. Dezember 2022 und 5. Januar 2023 die Kehrichtabfuhr statt.

Die Grünabfuhr vom Montag, 26. Dezember 2022 und 2. Januar 2023 fällt aus.



Schliessung der Multisammelstelle beim Werkhof

Die Multisammelstelle beim Werkhof des Bauamts am Fabrikweg 19 wird per 31. Dezember 2022 geschlossen. Sie können Ihre Recyclinggüter und Wertstoffe bei den Multisammelstellen entsorgBar am Steinachermattweg, Sommerhalder Sammelhof AG an der Bresteneggstrasse und beim MMM Wynecenter abgeben.

Der Gemeinderat dankt für Ihr Verständnis.

Er wünscht der Bevölkerung frohe Festtage und ein gutes neues Jahr.