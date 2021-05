Öffnungszeiten über Auffahrt und Pfingsten

Die Gemeindeverwaltung Unterentfelden bleibt über Auffahrt vom Mittwoch, 12. Mai 2021, ab 15.30 Uhr, bis und mit Sonntag, 16. Mai 2021 und am Pfingstmontag, 24. Mai 2021, geschlossen.



Das Bestattungsamt ist in dieser Zeit täglich von 9.00 bis 10.00 Uhr über die Telefon- Nr. 079 650 14 74 erreichbar. In Notfällen bezüglich der Wasserversorgung kann die Telefon-Nr. 076 430 50 35 angerufen werden.



6. Mai 2021

Gemeinderat