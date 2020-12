Öffnungszeiten über Weihnachten und Neujahr

Die Stadt Aarau hat über Weihnachten und Neujahr ausserordentliche Öffnungszeiten:

Stadtverwaltung

Die Schalter der Stadtverwaltung sind bis am 24. Dezember 2020, 11.30 Uhr, geöffnet. Anträge für Identitätskarten können bis zu diesem Zeitpunkt beim Stadtbüro gestellt werden. Die Schalter bleiben bis und mit 3. Januar 2021 geschlossen. Parkkarten können zwischen Weihnachten und Neujahr bei der Stadtpolizei, zu den Schalteröffnungszeiten, bezogen oder beantragt werden.

Stadtpolizei

Die Stadtpolizei ist über die Feiertage rund um die Uhr unter Telefon 062

836 06 00 erreichbar. Am 25. und 26. Dezember 2020 sowie am 1. und 2. Januar 2021 bleibt der Schalter der Stadtpolizei geschlossen.

Bestattungsamt

Der Pikett-Dienst des Bestattungsamtes ist vom 25. Dezember 2020 bis 3. Januar 2021 täglich von 9.00 bis 11.00 Uhr über Telefon 062 824 74 64 erreichbar.

Friedhofsverwaltung und Krematorium

Der Schalter der Friedhofsverwaltung und des Krematoriums hat am 24. Dezember 2020 bis 12 Uhr geöffnet. Am 25. und 26. Dezember 2020 bleibt er geschlossen. Am 31. Dezember hat der Schalter bis 12 Uhr geöffnet. Ab dem

4. Januar 2021 ist die Friedhofsverwaltung wie gewohnt erreichbar.

Kehrichtabfuhr

Die Abfuhr findet gemäss Entsorgungskalender 2020 wie folgt statt:

Mittwoch, 23. Dezember 2020: Kehricht Nord

Donnerstag, 24. Dezember 2020: Kehricht Süd/Rohr

Mittwoch, 30. Dezember 2020: Kehricht Nord

Donnerstag, 31. Dezember 2020: Kehricht Süd/Rohr

Die Stadt Aarau wünscht frohe Festtage.