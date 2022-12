Projektauflage Bachstrasse / Behmen – Gestaltung und Bachoffenlegung

Der Einwohnerrat Aarau hat an seiner Sitzung vom 10. Mai 2021 den Kredit für das Hochwasserschutzprojekt am Stadtbach Aarau / Suhr genehmigt und zugleich Vorgaben zur kologischen Aufwertung des Stadtbachs gemacht. Die Stadt Aarau setzt dieseMassnahmen nun in der Bachstrasse imAbschnitt zwischen derHinteren Bahnhofstrasse und dem Tunnelweg um. Zudem soll der Strassenraum begrünt werden. Die Realisierung ist ab Ende Mai 2023 vorgesehen und wird bis zum Herbst 2024 andauern.

Das Projekt liegt gemäss 120 Abs. 3 i.V.m. 95 Abs. 2 und 3 desGesetzes über Raumentwicklung und Bauwesen (Baugesetz, BauG) während 30 Tagen, vom 8. Dezember 2022 bis 9. Januar 2023 imStadtbüro, Rathausgasse 1, Aarau öffentlich auf und kann während der ordentlichen Bürozeiten eingesehen werden. Alternativ kann es auf der Homepage der Stadt Aarau (www.aarau.ch > Home > Leben > Bauen und Planen > Projektauflagen > Projektauflagen kommunal) eingesehen werden.

Einwendungen sind während der Auflagefrist schriftlich an den Stadtrat Aarau, Rathausgasse 1, 5000 Aarau, einzureichen. Sie haben einen Antrag und eine Begründung zu enthalten. Es ist anzugeben, gegen welches Teilsanierungsprojekt sich die Einwendung richtet.