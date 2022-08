Publikation von Gesuchen um ordentliche Einbürgerung

Folgende Personen haben bei der Stadt Aarau ein Gesuch um ordentliche Einbürgerung eingereicht:

– Trajkovic, Vladimir (m), geb. 1993, serbischer Staatsangehöriger, in Aarau, General- Guisan-Strasse 1

– Murgida, Nataliya (w), geb. 1972, italienische Staatsangehörige, in Aarau, Hammer 25

– Taoufik, Fatima (w), geb. 1978, mit Afroukh, Bassma (w), geb. 2014, und Afroukh, Nora (w), geb. 2014, und Afroukh,Mohammed Amin (m), geb. 2014, alle italienische Staatsangehörige, in Aarau, Im Tannengut 2

– Antunes, Sara (w), geb. 2009, portugiesische Staatsangehörige, in Aarau, Weihermattstrasse 76

– Mohammed, Rafiuddin (m), geb. 1979, mit Mohammed, Ubaid (m), geb. 2008, und Mohammed, Umar (m), geb. 2011, alle indische Staatsangehörige, in Aarau, Buchserstrasse 30

– Antunes Azevedo, Eduardo Manuel (m), geb. 2006, portugiesischer Staatsangehöriger, in Aarau, Rohrerstrasse 89

Jede Person kann innert 30 Tagen seit der amtlichen Publikation im Amtsblatt dem Stadtrat Aarau, Rathausgasse 1, 5000 Aarau, eine schriftliche Eingabe zum Gesuch einreichen. Diese Eingaben können sowohl positive wie negative Aspekte enthalten. Der Stadtrat wird die Eingaben prüfen und in seine Beurteilung einfliessen lassen.