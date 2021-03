Schalter ab sofort wieder geöffnet

Die Schalter der Gemeindeverwaltung sind ab sofort wieder zu den normalen Zeiten geöffnet.



Die Bevölkerung wird aber trotzdem ersucht, wenn immer möglich die Onlinedienste bzw. die telefonische Beratung zu nutzen.

Viele nachgefragte Dienstleistungen lassen sich telefonisch, via E-Mail oder Onlinedienste ebenso gut erledigen. Bitte helfen Sie mit, die persönlichen Kontakte weiterhin zu minimieren.



Im Online-Schalter finden Sie eine Vielzahl an Dienstleistungen, die sich komplett elektronisch erledigen lassen. Abstimmungsmaterial, Briefe, Steuererklärungen usw. können direkt in den Gemeindebriefkasten geworfen werden. Vielen Dank!



4. März 2021

Gemeinderat