Schöftland, Erneuerung Kanalisation Aarauerstrasse Information Strassensperrung

Seit Februar 2021 sind die Bauarbeiten an der neuen Kanalisationsleitung in der Aarauerstrasse in Schöftland im Gange.



Bis dato konnte der Motorfahrzeugverkehr mindestens in einer Fahrtrichtung sowie auch der Busverkehr aufrechterhalten werden.



Leider ist es nun so, dass in einem Bereich von ca. 50mmit Strassenverengung (im Bereich des Bahnüberganges Nordweg) aus Sicherheitsgründen die Strasse im betroffenen Bereich für ca.3 Wochenvollständig gesperrt werden muss.



Das heisst, dass ca. ab Montag, 5. Juli 2021 bis voraussichtlich Freitag, 23. Juli 2021 die Aarauerstrasse zwischen Fliederweg und Scherbisweg für jeglichen Fahrzeugverkehr gesperrt ist. Ebenfalls gesperrt ist der Bahnübergang Nordweg.



Eine Umleitung via Suhrentalstrasse wird signalisiert. Der Buswird ebenfalls umgeleitet. Bitte beachten Sie die Anzeigen bei den Haltestellen.



Die Zufahrten zu den Geschäften und der Tankstelle Aarauerstrasse 6 (von der Dorfseite her) sind gewährleistet.



Die Beteiligten werden bemüht sein, die Arbeiten so zügig wie möglich auszuführen, damit die Sperrdauer möglichst kurz gehalten werden kann.



Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis und Ihre Unterstützung.