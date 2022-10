Sperrung Ortsverbindungsstrasse Oberentfelden–Schönenwerd

An folgenden Daten ist die Ortsverbindungsstrasse Oberentfelden–Schönenwerd in beiden Fahrtrichtungen für jeglichen Verkehr gesperrt. Die entsprechende Umleitung wird in beiden Gemeinden signalisiert.

Die Strassensperrung erfolgt am:

Freitag, 14. Oktober 2022, 15.00 Uhr bis

Montag, 17. Oktober 2022, 9.00 Uhr

Donnerstag, 27. Oktober 2022,

von 8.30 bis 16.30 Uhr

Mittwoch, 2. November 2022,

von 8.30 bis 16.30 Uhr

Donnerstag, 10. November 2022,

von 8.30 bis 16.30 Uhr

Freitag, 18. November 2022, 15.00 Uhr bis

Montag, 21. November 2022, 9.00 Uhr

Freitag, 2. Dezember 2022, 15.00 Uhr bis

Montag, 5. Dezember 2022, 9.00 Uhr

Wir bitten die Verkehrsteilnehmer um Verständnis.

Die Bauverwaltung