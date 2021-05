Strassensperrung aufgrund Deckbelagseinbau Bach-, Bühl-, Brummel- und Oberdorfstrasse

Die Bauarbeiten am Doppelknoten und an der Bachstrasse werden in der Woche vom 31. Mai bis 4. Juni 2021 mit dem Einbau des Deckbelags abgeschlossen. Der Belagseinbau erfolgt in zwei Etappen. Die betroffenen Strassenabschnitte sind deshalb wie folgt komplett gesperrt:



Dienstag, 1. Juni 2021 ab 07.00 Uhr bis Mittwoch, 2. Juni 2021 um 07.00 Uhr:

Komplettsperrung Doppelknoten Bach-, Bühl-, Brummel- und Oberdorfstrasse



Mittwoch, 2. Juni 2021 ab 07.00 Uhr bis Donnerstag, 3. Juni 2021 um 07.00 Uhr:

Komplettsperrung ganze Bachstrasse



Die Zufahrt ist zu diesen Zeiten nur bis zur Baustelle gestattet. Der Verkehr wird grossräumig umgeleitet. Die Umleitungen sind vor Ort signalisiert.



Der Deckbelagseinbau kann nur bei guter Witterung erfolgen. Bei schlechter Witterung sind die Ersatztermine in der Woche vom 21. bis 25. Juni 2021.



5033 Buchs, 26. Mai 2021

Der Gemeinderat