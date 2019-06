Amtliche Publikationen im Landanzeiger sind sinnvoll

Gemein­den pro­fi­tie­ren vom Land­an­zei­ger

Gemein­den, in denen der Land­an­zei­ger amt­li­ches Publi­ka­ti­ons­or­gan ist, wer­den redak­tio­nell sehr gross­zü­gig unter­stützt. So kön­nen die­se so ziem­lich alles im Text­teil gra­tis publi­zie­ren und der Land­an­zei­ger berich­tet auch aus die­sen Gemein­den und das in der Regel nicht nega­tiv. Aus­ser­dem ist der Land­an­zei­ger sehr ver­eins­freund­lich.

Steigt eine Gemein­de bei den amt­li­chen Publi­ka­tio­nen aus, muss natür­lich auch der Land­an­zei­ger punk­to Publi­ka­tio­nen über die Bücher. Auf dem Spiel ste­hen dann die Ver­tei­lung in alle Haus­hal­tun­gen, die Bericht­erstat­tun­gen sowie die Gra­tis­ein­sen­dun­gen.

Kom­mu­ni­ka­ti­on über die Gemein­de­gren­ze hin­aus

Gera­de für Ver­an­stal­tun­gen, Ver­ei­ne und Fir­men ist es ein gros­ser Vor­teil, dass die Bericht­erstat­tung im Land­an­zei­ger auch die Nach­bar­ge­mein­den erreicht. Wie vie­le Besu­cher und Kun­den kom­men jeweils in die Gemein­de, dank der flä­chen­decken­den Prä­senz des Land­an­zei­gers mit sei­nen mehr als 50’000 Exem­pla­ren in der gan­zen Regi­on?

Ein zwei­ter Blick auf ande­re Gemein­den lohnt

Es gibt bereits eini­ge Gemein­den im Aar­gau, wel­che ihre amt­li­chen Publi­ka­tio­nen nicht mehr in der Lokal­zei­tung publi­zie­ren und damit auch einen Gross­teil der bis­he­ri­gen kosten­lo­sen, redak­tio­nel­len Bericht­erstat­tung für ihr Dorf auf­ge­ge­ben haben. Es lohnt sich ein­mal genau­er hin­zu­schau­en, wie vie­le Son­der­pu­bli­ka­tio­nen und zusätz­li­che Infofly­er in die­sen Gemein­den nun plötz­lich pro­du­ziert und ver­teilt wer­den, weil man die Leu­te online ein­fach zu wenig akti­vie­ren kann für das Dorf.

Info-Blät­ter sind oft teu­rer als eine Publi­ka­ti­on

Eini­ge Gemein­den geben unre­gel­mäs­sig oder regle­mäs­sig ein eige­nes Info­blatt her­aus. Die­se Kosten wer­den meist von der Bevöl­ke­rung kaum hin­ter­fragt, dürf­ten aber höher lie­gen als eine gün­sti­ge Publi­ka­ti­on in der Zei­tung, denn die­se müs­sen bekannt­lich nicht nur her­ge­stellt, son­dern auch noch ver­teilt wer­den.

Amt­li­che Gemein­den wer­den stark bevor­zugt

Der Land­an­zei­ger schätzt eine enge Zusam­men­ar­beit mit Gemein­den und Insti­tu­tio­nen. Es soll aber eine Part­ner­schaft sein. Wer nicht bereit ist, den Land­an­zei­ger bei den amt­li­chen Publi­ka­tio­nen zu unter­stüt­zen, darf auch kei­ne redak­tio­nel­le Unter­stüt­zung erwar­ten. Man muss immer wis­sen, in wes­sen Boot man sitzt! Wer durch die Strei­chung der amt­li­chen Publi­ka­tio­nen im Land­an­zei­ger Geld spa­ren will, spart ein­deu­tig am fal­schen Ort. Letzt­lich spart man so kaum etwas; die Infor­ma­tio­nen aus der Gemein­de kom­men nicht an die Ein­woh­ner und redak­tio­nell wird man auch nicht mehr unter­stützt. Wol­len wir zurück in die Zeit, als es noch kei­ne Zei­tun­gen gab? Wohl kaum!