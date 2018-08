Auf der Asper Dorf­strasse stellte sich kürzlich eine mun­tere Kin­der­schar in Reih und Glied, um mit der MG Asp in der Welt der Para­de­musik zu schnup­pern. Bevor Diri­gent Chris­tian Kyburz mit seinem Majors­stab der eif­rigen Schar erste Grund­ele­mente der Para­de­musik ver­mit­telte, durften sich alle ein grünes T-Shirt mit dem MG Asp Logo überziehen. Unterstützt von ein paar Musi­kanten wurden die ersten Schritt­folgen in die Tat umge­setzt.

Schon bald mar­schierten sie die Figur einer Schnecke und waren ziem­lich überrascht, dass nicht plötz­lich alles im Chaos endete.