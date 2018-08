«Schauen Sie uns bei der Arbeit zu», so der Slogan für Betriebs­be­sich­ti­gungen der SBB Werke Olten. Das nahmen zwölf Mit­glieder der Män­ner­riege STV Suhr zu Herzen. Und so reisten sie, natürlich mit der SBB, an einem heissen Julitag nach Olten.