Auf dem Krimi-Trail selbst einen Kriminalfall lösen

Wer teil­neh­men will, kann den Trail im Tou­ris­mus­bü­ro aar­au info oder auf der Web­sei­te www.krimi-trails.ch lösen. Der Ablauf ist wie in echt: Der Käu­fer erhält einen Haft­be­fehl-Code sowie die «Kri­mi-Akte» des ent­spre­chen­den Falls. Dabei han­delt es sich um die Beschrei­bung des Kri­mi­nal­falls, des Auf­trags sowie der in Fra­ge kom­men­den Tat­ver­däch­ti­gen und die Über­sicht der am Tat­ort gefun­de­nen Beweis­mit­tel. Anschlies­send besu­chen die Ermitt­ler den Tat­ort und in einer selbst fest­zu­le­gen­den Rei­hen­fol­ge die Wohn-, Arbeits- und Frei­zeitor­te der mög­li­chen Täter. Mit­tels Zusatz­hin­wei­sen, wel­che die Ermitt­ler an die­sen Orten erhal­ten, gelingt es den Ermitt­lern schliess­lich, Ver­däch­ti­ge aus­zu­schlies­sen resp. den Täter aus­fin­dig zu machen und schliess­lich mit­tels Erstel­lung eines Haft­be­fehls den Täter zu über­füh­ren.

Der Fall in Aar­au: Mord in der Aar­au­er Alt­stadt

Und das ist der Fall in Aar­au: In einer Woh­nung in der Alt­stadt von Aar­au wird der leb­lo­se Kör­per von Bar­ba­ra Ingold, Betriebs­wirt­schafts-Stu­den­tin, gefun­den.