Auge in Auge mit einer Eringer Kuh

Kyle ist sehr tier­lie­bend. Zuhause hilft der 12-jäh­rige, der mit dem Down-Syn­drom lebt, sehr gerne bei der Betreuung der Meer­schwein­chen und Kanin­chen der Familie mit.

Wann genau der Junge seine grosse Liebe zum dritt­be­lieb­testen Natio­nal­tier der Schweiz nach Bern­har­diner und Stein­bock ent­wi­ckelt hat, weiss seine Familie nicht mehr so genau.

Seit er jedoch zum ersten Mal einen «Köni­gin­nen­kampf» der schwarzen Eringer Kühe am Fern­sehen mit­ver­folgen konnte, liebt er diese präch­tigen Tiere über alles und wünschte sich nichts sehn­li­cher, als eine Eringer Kuh einmal ganz aus der Nähe erleben zu können. Die Stif­tung Wun­der­lampe konnte Kyles Her­zens­wunsch am Kampf der «Reines» in Sion erfüllen. Dort durfte der grosse Freund der Paar­hufer wäh­rend des ganzen Tages Züchter Sté­phane Darioly begleiten.

Ohne Furcht näherte sich Kyle den zwei Eringer Kampfkühen des Wal­li­sers.