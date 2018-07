Auf dem Dach des Cinema 8 ist das Openair-Kino mit 220 Sitz­plätzen zu Hause. Noch bis am 1. Sep­tember können hier die Besu­cher fast täg­lich abheben und im Aus­tra­lien Open-air-Kino abtau­chen in ferne Kino­welten. Haupt­film dieses Jahr ist «Mamma Mia! Here We Go Again».