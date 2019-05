Auto Germann – Ihr Opel-Spezialist

Zwei­mal im Jahr begrüsst das Unter­neh­men die Kund­schaft zu einem Aus­stel­lungs­wo­chen­en­de. So auch am ver­gan­ge­nen Wochen­en­de, als Auto Ger­mann AG zur gros­sen Früh­lings­aus­stel­lung ein­lud, dabei die aktu­el­le Palet­te zeig­te und natür­lich auch den Kun­den­kon­takt pfleg­te. Aus­ser dem Jubi­lä­um, gibts die­ses Jahr von Opel nicht sehr viel Neu­es zu berich­ten. Das liegt an den ver­schärf­ten Umwelt­grenz­wer­te der EU. Den­noch bie­tet Opel den Kun­den etwas. So wird zur­zeit als Jubi­lä­ums­ge­schenk ein Lea­sing mit 0% gewährt.

Auch die Auto Ger­mann AG geht mit der Zeit und sen­si­bi­li­siert die Kun­den auf den Ver­brauch. So wur­de anläss­lich der Früh­lings­aus­stel­lung ein Stand mit «Vir­tu­ell rea­li­ty» ein­ge­rich­tet. Dabei konn­te man sich eine spe­zi­el­le Bril­le auf­set­zen und in der vir­tu­el­len Welt selbst aus dem Auto ent­fer­nen, was nicht not­wen­dig ist, um so Ener­gie zu spa­ren. Die Akti­on kam gut an. Anson­sten durf­te die Kund­schaft natür­lich die aktu­el­le Palet­te von Opel und Nis­san unter die Lupe neh­men. Auch wenns im Moment kaum ganz neue Model­le gibt, haben die bei­den Mar­ken viel Attrak­ti­ves auf dem Markt. Bei Opel ist der Grand­land X natür­lich top­ak­tu­ell. Das Fahr­zeug erhält noch in die­sem Jahr einen beson­ders umwelt­scho­nen­den Plugin Hybrid-Motor. Aktu­ell ist auch das Opel-Modell Zafi­ra Life, der idea­le Fami­li­en­van für jeden Zweck.