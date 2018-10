Bäume im Winter schneiden?

In den 1970er Jahren wurden von der Wis­sen­schaft die baum­ei­genen Abwehr­me­cha­nismen gegen Schäden und Krank­heiten im Holz erkannt. Es fand ein Wandel in der Baum­pflege statt: Kro­nen­schnitt­mass­nahmen sollen nach baum­bio­lo­gi­schen Kri­te­rien zum best­mög­li­chen Zeit­punkt für den Baum aus­ge­führt werden, also dann, wenn die Abwehr­me­cha­nismen am effek­tivsten wirken.